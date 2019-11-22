telegr wh call

Новости

«Приезжаю ночью» - столица снова встала в огромную пробку

22 Ноябрь 2019, 18:00

Учительницу уволили из-за рассказов о сексе

22 Ноябрь 2019, 17:45

Нововведение для водителей убило пенсионера

22 Ноябрь 2019, 17:30

Кишечная инфекция отправила в больницу 30 школьников

22 Ноябрь 2019, 17:15

Правительство Медведева заявило об ущемлении прав россиян

22 Ноябрь 2019, 17:00

Единоросс потребовала проверки загоревшегося спорткомплекса

22 Ноябрь 2019, 16:45

Пенсионерам частично оплатят отдых за границей

22 Ноябрь 2019, 16:30

Мать выкинула в окно новорожденного

22 Ноябрь 2019, 16:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Приезжаю ночью» - столица снова встала в огромную пробку

пробка, авто, затор, автомобильный.jpg

Вечерние пробки за прошедшую неделю стали практически обыденной вещью для жителей Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, традиционно «стоит» выезд из центра города. Алеутская, Светланская, Океанский проспект – машины здесь «встали» еще раньше обычного, ведь в пятницу у многих короткий рабочий день. Так что вечерние блоки начались едва ни с пяти вечера.

Так же сложное движение на Спортивной, на подъезде к Луговой улице и Гоголя.

Полностью встали Военное шоссе, 3-я рабочая улица и большая часть Первореченского района. 10 баллов наблюдается в районе Автовокзала на улице Русской.

«Да я привыкла уже, что домой почти ночью приезжаю. Раньше девяти и не оказывалась дома за всю неделю. Просто стою в пробке и все», - рассказывает жительница краевой столицы Ольга.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Пробка на важной трассе: авто столкнулись на скользкой дороге

Столичная трасса в районе торгового центра блокирована

Владивосток встал в пробках, не дожидаясь циклона

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Названы 3 метки от автоугонщиков

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...