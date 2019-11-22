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«Приезжаю ночью» - столица снова встала в огромную пробку
Вечерние пробки за прошедшую неделю стали практически обыденной вещью для жителей Владивостока, сообщает DEITA.RU.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, традиционно «стоит» выезд из центра города. Алеутская, Светланская, Океанский проспект – машины здесь «встали» еще раньше обычного, ведь в пятницу у многих короткий рабочий день. Так что вечерние блоки начались едва ни с пяти вечера.
Так же сложное движение на Спортивной, на подъезде к Луговой улице и Гоголя.
Полностью встали Военное шоссе, 3-я рабочая улица и большая часть Первореченского района. 10 баллов наблюдается в районе Автовокзала на улице Русской.
«Да я привыкла уже, что домой почти ночью приезжаю. Раньше девяти и не оказывалась дома за всю неделю. Просто стою в пробке и все», - рассказывает жительница краевой столицы Ольга.
Александра Маслова