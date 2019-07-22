Пять автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников, выйдут на пригородные маршруты Владивостока, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно на совещании, посвященном презентации этих транспортных средств, которое прошло в Приморском отделении «Опоры России» сегодня, 22 июля.

Как рассказал член приморского отделения «Опоры России» Иван Бочкарев, пять автобусов были приобретены компаниями-перевозчиками специально для перевозок инвалидов, которые передвигаются на специальных колясках. Оба предприятия на протяжении нескольких лет являются членами общественной организации «Опора России».

«Все автобусы будут курсировать между пригородом и Владивостоком. Автобусы будут ездить на маршрутах № 111, 102 и 114. Маршрут 111 будет курсировать каждые полтора часа, остальные маршруты - каждые 70 минут, дополнительно расписание будет размещено на остановках, также будут указаны номера диспетчера. Проезд для инвалидов на колясках будет бесплатным», - рассказал Иван Бочкарев.

По словам активиста «Опоры России» Константина Вовденко, транспортные средства были закуплены на заводе в Нижнем Новгороде.

«Новые пять микроавтобусов – это газели Луидор. По всем техническим характеристикам они могут перевозить пассажиров инвалидов-колясочников: там расширенные двери, а инвалидные кресла могут находиться в накопительной части, там же специальная кнопка торможения. Когда принималось решение о приобретении техники, мы остановились на этом варианте, потому что во Владивостоке есть полная техническая база по запчастям и ремонту транспорта», - отметил Константин Вовденко.

В прошедшие выходные сотрудниками транспортной компании было проведено тестирование автобусов. Возможности автобусов проверила инвалид-колясочник Мария Бойко, член приморского отделения «Опоры России». Она отметила, что в автобус легко заехать, по сравнению с другими общественными автобусами, курсирующими на маршрутах во Владивостоке.

По словам вице-президента «Опоры России» и председателя приморского отделения организации Виталия Гуменюка, данную идею компании решили реализовать после того, как участились случаи обращения инвалидов в общественную организацию.

«Людям с ограниченными возможностями достаточно сложно добраться до Владивостока из пригорода. Через виадук они не могут добраться до электричек, поэтому членам нашей организации, занимающимися транспортными перевозками, было предложено провести данную социальную работу, чем бизнесмены и занялись», - подчеркнул Виталий Гуменюк.

Как отметили представители компании, желательно, чтобы инвалид ехал вместе с сопровождающим, который поможет ему выйти на улицу на необходимой остановке. Иначе водитель сможет им помочь только на конечных станциях, так как не может оставить руль без присмотра.

Они добавили, что в ближайшие дни на автобусы будут установлены добавочные кондиционеры, а после презентации транспортные средства сразу же выйдут на маршруты. Презентация автобусов пройдет в четверг, 25 июля, на центральной площади Владивостока в 12 часов. Протестировать возможности автобусов смогут представители общественных организаций людей с ограниченными возможностями.

Иван Крышан