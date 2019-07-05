Владивостокцы снова получают предупреждения от коммунальных служб: водоснабжение в некоторых домах будет приостановлено. И, кроме того, некоторым гражданам стоит приготовиться к тому, что на несколько часов пропадет электричество, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал.

Ремонтные работы, передает Примводоканал, будут проходить c 09:00 до 17:00 по адресам: Луцкого, 16, 21. Некрасовский переулок, 1-5, 13, 18. Суханова, 1-11.

Также с 9:00 до 17:00 пройдут отключения от электроснабжения некоторых жильцов. Список тех, кого затронут отключения, ищите в таблице ниже.

Анастасия Туркова



