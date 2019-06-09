Очень часто бывают ситуации, когда в социальных сетях граждане, которые продали свои автомобили, ищут новых собственников, чтобы еще раз сказать им: «Друг, поставить тачку на учет в ГИБДД». Многие автомобилисты и практически все юристы не понимают, зачем искать нового владельца, ведь проще всего снять машину с учета, даже не выходя из дома, сообщает DEITA.RU.

Напомним, по закону у нового владельца есть десяти дней на все необходимые действия, связанные с переоформлением. Если автолюбитель этого не сделал, то старый владелец через 10 суток сможет, не обращаясь лично в Госавтоинспекцию, прекратить регистрацию транспортного средства.

Эта операция проводится на сайте «Госуслуги» в разделе «Регистрация транспортного средства». Необходимо выбрать раздел «Снять ТС с учета при утилизации или вывозе за границы России», после этого услугу «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником».

После подачи заявления сотрудники Госавтоинспекции за сутки проверяют, насколько правильно оформлено заявление и имеются ли в наличии все документы. После этого бывшему владельцу сообщают удовлетворен запрос или нет.

Екатерина Брязгунова