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«Приходят в полурадостном состоянии»: почему 31 декабря сделают выходным

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Совет Федерации поддержит законопроект, сообщает DEITA.RU.

Тему последнего дня в году в качестве выходного продолжают обсуждать в России. Так, председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал законодательную инициативу. По его словам, сделать 31 декабря выходным стоит.

Как рассказал депутат Госдумы в эфире телеканала «Звезда», по Трудовому кодексу 31 декабря – сокращенный рабочий день. Однако рабочими вопросами никто не занимается – все приходят в полурадостном состоянии, накрывают столы и поздравляют друг друга.

По мнению депутата, надо законодательно сделать 31 декабря выходным, но при этом не добавлять количество дней отдыха – просто переносить выходные с других дней.

В Совете Федерации также считают, что 31 декабря всегда должно быть выходным днем. В СФ заявили, что непременно поддержат эту инициативу депутатов.

Елена Миронова

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