Приключения скандального большегруза в столице продолжаются

Полиция дальневосточной столицы установила личность лихача, который снес декоративные ограждения на односторонней Алеутской, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в мэрии, нарушителем спокойствия стал приезжий из Самарской области. Мужчину привлекут к административной ответственности. Кроме того, ему необходимо будет возместить ущерб, нанесенный краевому центру. Он составит более 85 тысяч рублей.

Полиция составила сразу три дела: за разворот в неположенном месте, повреждение городских конструкций и за то, что нарушитель самовольно уехал с места ДТП. Суммарно жителю южного региона грозит крупный штраф и лишение прав.

В полиции отметили, что злополучного водителя удалось задержать только в Артеме. По словам задержанного, он запутался в дороге, выехал на «встречку» и решил развернуться. После того, как он осознал ошибку, мужчина поспешил скрыться на своей фуре.

Началась эта история на Эгершельде. Там длинномер протиснулся в один из дворов, застрял и не мог выехать.

«Сидел и пил пиво со своими товарищами прямо в кабине. Мочился на колесо автомобиля, хотя рядом гуляли дети. Полицию вызвали только вечером», - писали в социальных сетях местные жители.

Кроме того, жильцы дома отмечали, что протиснулась фура во двор просто чудом – даже легковые авто не всегда могут нормально заехать в этот двор. Вечером местные помогли выбраться горе-водителю из «западни» придомовой территории, где фуре было явно тесно. После этого мужчина поехал в центр, где и разгромил городское имущество.

В администрации города отмечают, что задержать горе-водителя удалось благодаря бдительности горожан, заметивших номер лихого длинномера.

Александра Маслова