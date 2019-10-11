Прилавки магазинов Токио рекордно пустеют

Пока тайфун «Хагибис» медленно приближается к востоку Японии, жители Токио буквально сметают с прилавков магазинов питьевую воду и лапшу быстрого приготовления. Об этом сообщает DEITA.RU.

Судя кадрам из социальных сетей, природное явление не на шутку напугало японцев - жители прибрежных коттеджей массово закрывают крыши тентами, заклеивают окна скотчем и плотной изолентой, которых, наверное, уже не осталось ни в одном хозяйственном магазине; скупают еду быстрого приготовления и пьевую воду. Особенный «продуктовый» ажиотаж традиционно наблюдается в Токио.

Сообщается, что в настоящий момент в Японии закрывают аэропорты и отменяют вылеты самолетов. Временно прекращена работает порта в Осаке.

«Такси на завтра уже вызвать нельзя», - рассказала местная жительница.

Напомним, тайфун «Хагибис» подойдет к территории Японии уже через несколько часов. Синоптики предупредили, что порывы штормовых ветров могут достигать шестидесяти пяти метров в секунду, в центральной части - пятидесяти метров в секунду. В Токио мощное природное явление подберется ближе к воскресенью, тринадцатого октября.

Екатерина Цой