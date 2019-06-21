Об ощущении личной ответственности за коррупцию рассказал глава Российской Федерации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на “Ъ”. Президент добавил, что россияне не имели бы представления о том, что она есть в нашей стране, если бы не его позиция.

Лидер страны Владимир Путин в ответ на расспросы по этой щекотливой теме признался, что ему не смешно, и что у него не находится приличных слов для комментариев к этой ситуации. Ничего нет веселого в ситуации, когда вскрываются хищения миллиардов.

Если вспоминать громкие дела о хищениях, которые активно обсуждают СМИ и россияне, то можно назвать Дмитрия Захарченко, похитившего девять миллиардов и приговоренного к колонии на тринадцать лет, и сенатора Рауфа с отцом Раулем Арашуковым, которые причастны к хищению тридцати миллиардов рублей.

Анастасия Туркова