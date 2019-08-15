В России появится приложение, позволяющее за 15 минут оформить ДТП по европротоколу, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Российском союзе автостраховщиков.

Как рассказал глава союза Игорь Юргенс, приложение рассчитано на автолюбителей всего лишь четырёх регионов: Московской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Любой водитель уже осенью сможет установить данное приложение на свой мобильный телефон, а в случае наступления страхового случая оформить европротокол в электронном виде всего лишь за пятнадцать минут.

Отмечается, что в базу данных программы можно закачать сразу несколько полисов, пишет РИА Новости.

Ранее прошла информация о том, что в Государственной Думе обсуждают вопрос об установлении пенсионного возраста на автомобили. Проще говоря, старые машины будет запрещено эксплуатировать на российских дорогах. На данный момент возраст таких машин не оговорен.

Екатерина Брязгунова