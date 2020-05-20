Приложение банка крадет ваши деньги: мошенники нашли новый способ

Новый способ кибер-мошенничества стал популярен среди россиян, сообщили ИА DEITA.RU в Сбербанке. Граждане скачивают поддельные приложения популярных банков.

В период карантина мошенники стали ловить россиян, предлагая им скачать поддельное мобильное приложение. Ссылки на приложения приходят через почту, СМС, а также отображаются в популярных поисковых системах.

Как оказалось, при скачивании и установки данной программы, человек вводит свои данные, а также дает доступ на чтение СМС, экрана и файлов на смартфоне. В настоящий момент уже были выявлены поддельные приложения Сбербанка и Альфа-банка.

В Сбербанке за ситуацией не только наблюдают, но и просят руководство сайтов удалять поддельные приложения. В среднем на это уходит от суток до семи дней. Поэтому в кредитной организации клиентам посоветовали скачивать приложения в Google Play и App Store.