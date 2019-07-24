Совфед пересмотрит часть законодательства, которая касается насилия в семье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорит, что поручения о пересмотре уже отданы, и теперь ведомство разбирается в тонкостях законодательства, смотрит правоприменительную практику актуального на сегодняшний день законодательства в вопросах бытового насилия и неоднозначных случаев в семьях.

Цель пересмотра – обнаружить, какие аспекты в законе не срабатывают должным образом и где становится возможным насилие над женщинами. Полученные данные будут приняты в обработку для дальнейшего усовершенствования закона, чтобы ничьи права подобным образом больше не нарушались.

Анастасия Туркова