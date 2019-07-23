Доступно, удобно, на уровне – раньше эти слова были про что угодно, но не про сахалинскую медицину. В последние месяцы ситуация заметно меняется: позитивных перемен много и львиная их часть именно в областном здравоохранении.

Оборудование

С оснащением у островных больниц и поликлиник по российским меркам и раньше было все неплохо, но в начале года новое правительство во главе с врио губернатора Валерием Лимаренко пошло на беспрецедентный шаг – увеличило финансирование на закупку оборудования более чем в два раза, до 2,7 млрд рублей. До конца года планируется обеспечить недостающими приборами каждую больницу и поликлинику.

И каждую – это не преувеличение. Качество медицинской помощи растет не только в областном центре, где недавно закупили современный компьютерный томограф, но и в удаленных районах. Например, в Оху и Поронайск аналогичные приборы планируют поставить до конца года. В последний, помимо томографа, также планируется закупить современный аппарат МРТ. Новая техника позволит более тщательно проводить обследования, выявлять онкологию уже на ранних стадиях.

Кадры

Вопрос медицинских кадров для Сахалинской области ключевой – сказывается отсутствие собственного медицинского вуза. Пока таких направлений обучения в регионе не появилось, правительство решает проблему иначе. Например, с этого года вдвое увеличилось число мест для студентов-целевиков на обучение в медвузах Дальнего Востока. Теперь им также компенсируют оплату обучения, аренду жилья и доплачивают несколько тысяч рублей в месяц к стипендии.

Что касается уже состоявшихся докторов, то помимо различного рода надбавок и поощрительных выплат (а зарплата врача в области и без того намного выше среднероссийской), в этом году область взяла курс на повышение квалификации докторов. Более 180 специалистов отправятся на обучение в ведущие медицинские центры.

Но ещё более привлекательна область для квалифицированных специалистов из других регионов. Только здесь медик может при переезде получить «подъёмные» размером от 1,45 до 2,6 миллионов рублей, а также до 25 тысяч в месяц на аренду жилья и до 3 миллионов на его покупку. Это лишь малый список мер, с помощью которых в этом году планируется привлечь на острова 200 новых врачей. Но и проработать за все эти блага нужно будет не менее 10 лет.

Продолжительность жизни

Новый глава региона Валерий Лимаренко неоднократно говорил, что основная цель реформ в сахалинской медицине – сделать так, чтобы сахалинцы жили дольше. Одним из главных факторов смертности власти считают недостаточное обследование. Без регулярных профилактических осмотров люди не могут узнать о состоянии своего здоровья и начинают лечиться слишком поздно.

С июня на Сахалине запустили специальные «единые дни диспансеризации». В целом, пройти обследование можно в любой будний день, но в среду с 17:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 15:00 – это сделать удобнее и быстрее всего. Врачи концентрируются именно на этом направлении, меньше очередь на исследования.

Для тех, кто не может или не успевает дойти до поликлиники, теперь действуют мобильные медкабинеты. Специально оборудованные автомобили заезжают во дворы жилых домов и помогают пройти полное обследование: сдать кровь на сахар и холестерин, сделать ЭКГ и флюорографию.

Прямые решения

Медицинская тема занимала видное место и на прошедшей в начале лета первой прямой линии главы региона Валерия Лимаренко. Так, жители подняли тему нехватки тест-полосок для больных диабетом второго типа и тут же услышали решение: теперь выдавать их будут не раз в квартал, а каждый месяц. Изменения претворили в жизнь буквально через несколько дней.

Тогда же глава региона подробно остановился на реформе областной стоматологии. Еще недавно главной её проблемой были перекупщики, массово бронировавшие талоны через «Госуслуги», а затем продававшие их за деньги. Решение приняли радикальное: перевести получение направлений к зубному на единый номер горячей линии областного здравоохранения – «1-300».

Значительно увеличилось и количество талонов на приём к специалистам. Год назад талонов на день выделялось всего 75, стоматологию приходилось брать «как крепость». Подобной неприятной картины, по мнению главы региона, быть не должно: уже сейчас на один день жителям выдаётся около 200 талонов, со временем это количество вырастет ещё больше.

Впереди у нового сахалинского правительства ещё много работы, но уже сейчас становится понятно, что курс намечен правильный, ведь здоровье – превыше всего, а здоровые жители – основа процветающего региона. И это отличный пример для многих других.

Иван Крышан