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Примерное поведение водителя, за которое можно получить неожиданный штраф
Многие автолюбители уверены, что всегда лучше
перестраховаться и «перевыполнить» ПДД, однако это не всегда так, сообщает
DEITA.RU.
Одна из основ ПДД, которую проходят еще в автошколах – главная и второстепенная дороги. При этом, каждому известно, что главная – не всегда прямая: она может изгибаться как угодно, но второстепенной от этого не станет, пока знаки не покажут обратного.
Тем не менее, зачастую водители показывают поворотники по время движения по главной дороге. Как правило, эту ошибку совершают во время поворота главной или на Т и Y образных перекрестках.
Так вот, согласно ПДД, продолжение движения по главной дороге не обозначается поворотниками. Это может ввести в заблуждение других водителей и даже спровоцировать аварийную ситуацию.
КоАП предусматривает штраф за такое нарушение – 500 рублей, хотя обычно инспекторы обходятся предупреждением.
Елена Миронова