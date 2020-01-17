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Приметы: чем опасна оттепель на Крещение
Раньше считалось, что «крещенские» приметы – самые точные. Синоптики подготовили список самых популярных примет и их расшифровки, которые приводит DEITA.RU.
Так, по данным портала «Примпогода», хорошей приметой является крещенский снегопад – он сулит богатый год. Особенно удачным считается обильный снег, который идет с неба крупными хлопьями.
Если же на улице ветер и мороз – то урожай будет скудным. Это касается и заработка в любой форме.
Очень опасна теплая погода на Крещение. По данным народных примет, каждый год, когда на день праздника выпадала оттепель – это несло войны и революции.
Солнце в этот день обещает жаркое и ясное лето. А обилие рыбы в проруби с Крещенской водой – удачный год для пчеловодов.
Александра Маслова