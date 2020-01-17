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6 Декабрь 2019, 18:15

Приметы: чем опасна оттепель на Крещение

ОСЕНЬ 2019

Раньше считалось, что «крещенские» приметы – самые точные. Синоптики подготовили список самых популярных примет и их расшифровки, которые приводит DEITA.RU.

Так, по данным портала «Примпогода», хорошей приметой является крещенский снегопад – он сулит богатый год. Особенно удачным считается обильный снег, который идет с неба крупными хлопьями.

Если же на улице ветер и мороз – то урожай будет скудным. Это касается и заработка в любой форме.

Очень опасна теплая погода на Крещение. По данным народных примет, каждый год, когда на день праздника выпадала оттепель – это несло войны и революции.

Солнце в этот день обещает жаркое и ясное лето. А обилие рыбы в проруби с Крещенской водой – удачный год для пчеловодов.

Александра Маслова

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