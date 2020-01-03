Приморцам напомнили об опасности выхода на лед

Администрация Владивостока напомнила жителям Приморья и краевой столицы об опасности выхода на лед, сообщает DEITA.RU.

Специалисты напомнили, что выход на замершее море может стать причиной трагедии. В настоящее время выходить и выезжать на лед строго запрещено, поэтому мэрия призывает быть внимательными и соблюдать правила безопасности на воде, чтобы не произошло трагедии.

Звонить необходимо в спасательную службу, а также стоит помнить, что гуляющих по льду граждан могут оштрафовать до полторы тысячи рублей.

Напомним, что перед Новым годом сотрудники МЧС проводили рейды, во время которых сгоняли рыбаков с рек и напоминали им о том, что он еще полностью не встал. Кроме этого спасатели рассказывали рыбакам о самых опасных участках водоемов, где расположен самый тонкий лед.

Иван Юрьев