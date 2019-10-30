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Приморцам отказали в прямых выборах мэров
30 Октябрь 2019, 14:56
Приморцам отказали в прямых выборах мэров
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента сняли с рассмотрения законопроект о прямых выборах глав городов и районов, сообщает DEITA.RU.
Как отметил в ходе выступления на сессии парламента председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, в связи с изменением федерального законодательства и в уставе Приморского края, перечень видов муниципальных образований Приморского края дополнен новым видом муниципального округа. «Муниципальными образованиями Приморского края в течение 2020 года будут проведены мероприятия по образованию муниципальных округов путем объединения муниципальных районов и соответствующих поселений. Данные преобразования повлекут за собой формирование значительного количества органов местного самоуправления, а в образованных муниципальных образованиях увеличение числа избирательных кампаний и выделение дополнительных финансовых средств из краевого бюджета на их проведение», - подчеркнул Джамбулат Текиев.
Ранее комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Законодательного Собрания рекомендовал приморскому парламенту согласиться с предложением администрации края и снять с рассмотрения законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов.
Свои мнения депутаты уже высказали на площадке комитета, а потому ни вопросов, ни дополнительных выступлений в стенах Законодательного Собрания не прозвучало. За снятие законопроекта высказались 36 из присутствующих депутатов, против – 1.
Как отметил по итогам заседания в своем Facebook депутат фракции КПРФ Артем Самсонов: «Ну что ж, вношу сегодня на рассмотрение комитета опять свой полноценный вариант законопроекта о возврате выборов. Вода камень точит».
Напомним, что в ноябре 2018 года на заседании Законодательного Собрания законопроектов было представлено сразу два: первый предложен депутатом регионального парламента Артемом Самсоновым, второй – тогда еще врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко. Различия в документах были принципиальными: проект коммуниста предлагал вернуть прямые выборы без всяких оговорок, проект врио губернатора — предоставить муниципалитетам возможность выбирать между прямыми выборами и избранием депутатами Думы с учетом результатов конкурса. Тогда по итогам рейтингового голосования депутаты приняли решение поддержать вариант Олега Кожемяко в первом чтении. Однако, до второго чтения законопроекта дело так и не дошло.
Дмитрий Санников