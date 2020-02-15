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«Приморцам подготовиться» - стихия не пощадит жителей края

снег, метель

Метель и снегопад продолжатся два дня

Уже в это воскресенье на Приморье придет циклон. Он принесет с собой холодный, резкий ветер, внезапное похолодание, а также снегопад, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на «Примпогоду».

Бушевать стихия будет все воскресенье, ночь и день понедельника. Прекратится сильный ветер и снегопад только к вечеру понедельника, а относительное спокойствие придет лишь к середине рабочей недели.

Между тем, синоптики, краевая ГИБДД и власти региона предупреждают о том, что автомобилистам в эти дни следует быть предельно внимательными на дороге – возможны серьезные снежные заносы, гололедица и плохая видимость из-за метели. Все эти условия увеличивают тормозной путь авто. Кроме того, плохая видимость также может спровоцировать ДТП. Следует проявить внимательность и пешеходам – как из-за машин, так и из-за скользких тротуаров – порой неудачное падение может вести к серьезным вывихам и даже переломам.

Ранее Правительство края отмечало, что снегоуборочная техника уже находится в режиме повышенной готовности.

Кроме того, предупреждали об опасности и рыбаков – похолодание придет не надолго, а лед уже начал таять и двигаться по акваториям – вероятность провалиться в воду или уплыть на льдине сейчас крайне высока. 

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