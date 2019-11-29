Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

В ноябре средняя величина прожиточного минимума для приморцев определена в размере 13,3 тысяч, сообщает DEITA.RU.

По данным Приморскстата, минимальная сумма для жизни дееспособного взрослого человека – 14 тысяч рублей. Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.

Так, согласно расчетам, семейная бездетная пара сможет прожить на 28 тысяч в месяц, чета пенсионеров – вовсе на 21 тысячу. А взрослому с ребенком хватит 28,6 тысяч.

Семья из трех трудоспособных взрослых должна зарабатывать 42 тысячи в совокупности, семья с одним ребенком – 42,6 тысячи. Один взрослый с двумя детьми обойдется доходом в 43 тысячи рублей. Семья из взрослого, пенсионера и несовершеннолетнего должна зарабатывать от 39 тысяч.

Александра Маслова