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Приморцам продают мандарины с живыми червями: видео
Жительница Приморья приобрела в известной сети магазинов мандарины с живыми червями, сообщает DEITA.RU.
Как рассказала жительница Большого Камня, мандарины были ей приобретены в магазине одной из известных региональных сетей. Паразиты были обнаружены уже дома. Белые опарыши выползли прямо из плодов.
Как известно, мандарины привозятся из жарких стран с климатом с высокими атмосферными температурами и повышенной влажностью. Водятся там совсем иные насекомые и различные виды мух, для которых спелые мандарины являются источником пищи и местом для кладки личинок.
Червяки в мандаринах — не просто неприятное явление. Употребление червивых цитрусовых может привести к интоксикации организма и стать причиной заражения паразитами.
В январе 2019 года российские социальные сети облетели сообщения о том, что мандарины якобы заражены вирусом гриппа. Этот фейк опроверг Роспотребнадзор, однако рекомендовал быть внимательнее при выборе плодов. Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.
Дмитрий Санников
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Жительница Приморья приобрела в известной сети магазинов мандарины с живыми червями, сообщает DEITA.RU. Как рассказала жительница Большого Камня, мандарины были ей приобретены в магазине одной из известных региональных сетей. Паразиты были обнаружены уже дома. Белые опарыши выползли прямо из плодов. Червяки в мандаринах — не просто неприятное явление. Употребление червивых цитрусовых может привести к интоксикации организма и стать причиной заражения паразитами.