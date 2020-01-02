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Приморцам рассказали, куда идти лечиться на каникулах
Начиная с 1 января приморские государственные поликлиники прекратят свою работу. В обычному режиму они вернутся только 9 числа. Куда же пойти лечиться в случае травм и отравлений – в материале DEITA.RU.
Как сообщили в Правительстве Приморья, 3,4 и 6 января в медучреждениях будут трудиться дежурные и неотложки, а также лабораторные сотрудники – с 9:00 до 18:00.
Экстренное лечение и помощь жители краевой столицы смогут получить в больницах №1 и 2. Там будет работать травмпункт, неврология и помощь при отравлениях. На Уборевича можно будет обратиться в экстренную стоматологию.
Кстати, травмпункты будут работать круглые сутки – все праздники.
Отметим, что довольно много учреждений – государственных и частных – на время новогодних праздников работают либо в ограниченном режиме, либо временно прекращают свою деятельность. Согласно производственному календарю, большинство россиян выйдет на работу 9 января.
Александра Маслова