Приморцам с лёгкой формой COVID-19 разрешили лечиться дома

Региональный Минздрав принял решение разрешить пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также тем, у кого диагноз уже подтверждён, лечиться от болезни в домашних условиях, сообщает DEITA.RU.

При этом отмечается, что во всех подобных случаях пациентам будет оказываться вся необходимая помощь врачей на дому. Как сообщают специалисты, медики пошли на этот шаг, исходя из того, что у многих заражённых людей либо вообще нет симптомов коронавируса, либо в их конкретном случае болезнь протекает в крайне лёгкой форме.

Глава министерства здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко отметила, что на сегодняшний день в крае выявлено около 20 пациентов, у которых именно так протекает заражение инфекцией.

Чиновник подчеркнула, что, находясь дома, больные обязана соблюдать строжайшие правила самоизоляции.