Приморцам сказали готовиться к морозам и снегопадам

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Циклон идет на регион, сообщает DEITA.RU.
Синоптики дали прогноз на начало будущей недели. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, на погоду в первые числа декабря будут оказывать фронтальные разделы циклона. Однако сильных метелей ждать не придется – только небольшие снегопады местами.
По данным синоптиков, похолодание начнется уже в ночь на понедельник. Ожидается до -20 градусов в горных районах и -7…-14 в среднем по краю. Днем от 0 до -5 градусов. Осадков не ожидается. В следующие дни морозы в крае будут усиливаться.
Елена Миронова
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