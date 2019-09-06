В новый год приморцы войдут с урезанными заработными платами, сообщает DEITA.RU.

Время проведения Восточного экономического форума очень удобно для внедрения всяческих непопулярных мер. За громкими новостями о миллиардных инвестициях, рамочных соглашениях, резидентах и инвесторах, опережающем развитии и центре притяжения очень легко «протолкнуть» то, что в реальности только ухудшит жизнь людей.

Районный коэффициент – это один из последних инструментов советского времени, придуманных для привлечения людей на Дальний Восток. Хочешь жить и работать в суровых краях? Получи надбавку к окладу. В комплексе с другими мерами, это действительно работало. За 1959-1989 годы, как зафиксировали Всесоюзные переписи, произошло увеличение населения Дальнего Востока более чем в 1,5 раза (с 4 346,8 до 7 941 тысяч человек). А всего в советский период заселения Дальнего Востока (1926 - 1989) население региона возросло в 5,1 раза!

Сейчас же, как заявил Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, демографическая ситуация на Дальнем Востоке находится в тревожной, «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах численность населения продолжает снижаться, и тех, кто уезжает, больше тех, кто приезжает.

Но под слова Президента о необходимости развития Дальнего Востока администрация Приморского края приняла решение, которым уменьшит зарплаты приморцев уже с 1 января 2020 года. С этой даты районный коэффициент на территории Приморья будет составлять 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах и поселках приграничной 30-километровой зоны.

Для предприятий коммерческих сейчас районный коэффициент- это скорее технический момент в бухгалтерии. А вот для бюджетников – это серьезный показатель, напрямую влияющий на заработную плату.

Как сообщают региональные профсоюзы, Федерация профсоюзов Приморья знала о готовящемся проекте документа и была категорически против изменений. Срок для предоставления мотивированного мнения был определен до 6 сентября. Однако краевые власти приняли постановление еще 2 сентября.

«Мы считаем неправильным, что такой важный документ был принят без всестороннего обсуждения и до получения мотивированного мнения от профсоюзов. Темы, которые затрагивают материальные интересы работающего населения, требуют вдумчивого отношения и выслушивания всех сторон. Мы считаем, что к этому вопросу надо вернуться», - сказал председатель ФППК Владимир Исаков.

Об этом говорит и председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Лизенко:

«Принятый документ значительно ухудшает положение работников нашей отрасли, в том числе и тех, что имеют оклады ниже минимального размера оплаты труда. Несложно посчитать, что при существующем размере районного коэффициента 1,3 зарплата медицинских работников значительно выше чем, при 1,2 даже с учетом повышения оклада на 10 %. Странно, почему наша администрация не дождалась мотивированного мнения Приморской краевой трехсторонней комиссии».

Солидарна с коллегами и председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш: «Это неправильно и несправедливо, что работающий полный рабочий день человек за свой труд будет получать меньше, чем раньше. О полноценной жизни речь уже не идет - только о выживании. С учётом статистически подтверждённого оттока населения из Приморья, катастрофического дефицита кадров в отрасли, снижение районного коэффициента идет вразрез с целями и задачами, которые стоят перед системой образования края, - сказала лидер профсоюза работников образования Приморья».

Федерация профсоюзов Приморского края намерена обжаловать порядок принятия постановления администрации края в Генеральной прокуратуре РФ.

Дмитрий Санников