Жительница региона рассказала историю своего отца, которая ставит под вопрос формальные отчеты, сообщает DEITA.RU.



Жительница Приморья Татьяна рассказала в «Фейсбуке» историю своего отца. Зимой у мужчины диагностировали онкологию на ранней стадии. Тогда семья подумала, что им повезло.

Житель Уссурийска несколько месяцев сдавал анализы, месяц стоял в очереди на КТ, а потом платил из своего кармана за МРТ. Это – только для того, чтобы подтвердить диагноз. Еще месяц мужчина прождал своей очереди на визит в онкологический центр.

«Наконец-то, подумали мы всей семьей, его положат в стационар и назначат лечение», – пишет дочь пациента с онкологией.

Но снова нет – мужчину отправили опять сдавать анализы, делать рентген и биопсию. Это произойдет еще через месяц.

С момента диагностирования опухоли на ранней стадии прошло более полугода. Полгода драгоценного времени при болезни, в которой считают дни. Пациент с раком до сих пор не получает лечения. Более того, вынужден ездить из Уссурийска во Владивосток. Жители Приморья задаются вопросом: судя по публичным отчётам,

Ситуация с лечением онкологии в крае действительно становится лучше: и оборудование закупают, и раннюю диагностику развивают. Вот только времени с выявления болезни до реальной помощи проходит много, бюрократия или другие причины пока мешают планам властей по улучшению планов по лечению онкологии воплотиться в жизнь. "Почему он должен ждать и терять время? Почему ему не могут сразу оказать помощь? Где хваленая борьба с раком?" - пишут приморцы в соц сетях.

Елена Миронова