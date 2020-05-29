Приморцев обязали двигаться по особым дорогам по заявкам

Движение по территориям, прилегающим к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае, стало дополнительно регламентироваться, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Постановление, обязывающее оформлять специальную заявку для передвижения грузовых транспортных средств вблизи границ, подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Теперь процесс движения через пункты пропуска вновь прибывающих в Приморье автомобилей участников внешнеэкономической деятельности будет осуществляться с помощью предварительного оформления через сайт правительства региона.

Данная мера принята с целью оптимизации дорожного трафика и устранения очередей на границе. Заявки будут регистрироваться в соответствии с очередностью поступления с присвоением порядкового и идентификационного номера.