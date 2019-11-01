Приморцев предупредили о снегопаде

Синоптики опубликовали прогноз погоды, сообщает DEITA.RU.



Синоптики составили подробный прогноз погоды в Приморье на пятницу, 1 ноября. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, погода на территории региона изменится, будет расти атмосферное давление. Осадков на большей части территорий не ожидается. Однако на севере будет идти снег, а из-за минусовых температур снежный покров ненадолго останется лежать.

Также синоптики предупредили, что с этого дня в крае начнется похолодание. По ночам будет до -8, а днем максимум +14 на востоке и до +10 в среднем по краю.

Во Владивостоке без осадков. Ночью +2-+4 градусв, днем до +9. Также ожидается сильный ветер.

Елена Миронова