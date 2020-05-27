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Приморцев предупреждают о появлении лже-электриков
Надвигающийся экономический кризис побуждает предприимчивых и одновременно беспринципных жителей Приморского края пытаться заработать себе на жизнь преступным образом, сообщает ИА DEITA.RU.
Как стало известно от специалистов МУПВ "ВПЭС", жители Владивостока начали обращаться к ним с сообщениями о появлении странных людей, вызывающих подозрение, представляющимися сотрудниками электросетей.
Так, одним из подобных прецедентов стал визит двух девушек в медицинских масках к жительнице краевой столицы, проживающей на улице Амурской.
По её словам, злоумышленницы предложили ей проверить электросчётчик, так как ночью в её доме было отключение электричества.
Однако, в подъезде на доске с информацией объявлений по этому поводу не было, да и почему-то к соседям женщины девушки не постучались.
Как оказалось позднее, незваные незнакомки оказались мошенницами. Одна из них отвлекает хозяина квартиры, а другая в это время крадёт из неё ценные вещи.
В этой связи, приморцам напомнили о том, что сотрудники предприятия не ходят по многоэтажным домам и тем более, не проверяют розетки в квартирах.
Всю подозрительную информацию специалисты рекомендуют проверят на официальном сайте МУПВ "ВПЭС".