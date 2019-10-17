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Приморцев приглашают на Всероссийский день ходьбы
Приморье присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Масштабное мероприятие, организованное Олимпийским советом Приморского края при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России, пройдет во Владивостоке 19 октября. Спортивный праздник приурочен 81-й годовщине основания Приморского края.
Центром события станет водноспортивная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7а). В 10.00 начнется массовая утренняя зарядка с участием спортсменов из различных федераций и всех любителей активного и здорового образа жизни.
После торжественного открытия, на которое приглашены почетные гости, в 11 часов стартуют пешеходные маршруты по тропе здоровья продолжительностью 1000 и 3000 метров.
Физкультурно-спортивную акцию украсит массовый флешмоб любителей зимнего плавания и моржевания с обливанием холодной водой из ведер. Также поднимут настроение участников и зрителей выступления коллективов художественной самодеятельности и работа полевой кухни. Завершит спортивный праздник церемония награждения.
Стать участником Всероссийского дня ходьбы, провести время с пользой для здоровья и зарядиться энергий - приглашают всех желающих.
Программа спортивного праздника 19 октября:
10.00-10.20 - Массовая утренняя зарядка
10.30-10.45 - Торжественное открытие
11.00-13.00 - Проведение соревнований «Дня ходьбы» на дистанциях 1000 и 3000 метров.
11.40-12.00 - Массовый флешмоб любителей зимнего плавания и моржевания, обливание из ведер.
11.00- 14.00 - Выступление коллективов художественной самодеятельности
12.30-15.00 - Работа полевой кухни.
15.00-15.30 - Церемония награждения победителей и призеров «Всероссийского дня ходьбы»
Департамент физической культуры и спорта Приморского края