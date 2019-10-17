Приморцев приглашают на Всероссийский день ходьбы

Приморье присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Масштабное мероприятие, организованное Олимпийским советом Приморского края при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России, пройдет во Владивостоке 19 октября. Спортивный праздник приурочен 81-й годовщине основания Приморского края.

Центром события станет водноспортивная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7а). В 10.00 начнется массовая утренняя зарядка с участием спортсменов из различных федераций и всех любителей активного и здорового образа жизни.

После торжественного открытия, на которое приглашены почетные гости, в 11 часов стартуют пешеходные маршруты по тропе здоровья продолжительностью 1000 и 3000 метров.

Физкультурно-спортивную акцию украсит массовый флешмоб любителей зимнего плавания и моржевания с обливанием холодной водой из ведер. Также поднимут настроение участников и зрителей выступления коллективов художественной самодеятельности и работа полевой кухни. Завершит спортивный праздник церемония награждения.

Стать участником Всероссийского дня ходьбы, провести время с пользой для здоровья и зарядиться энергий - приглашают всех желающих.

Программа спортивного праздника 19 октября:

10.00-10.20 - Массовая утренняя зарядка

10.30-10.45 - Торжественное открытие

11.00-13.00 - Проведение соревнований «Дня ходьбы» на дистанциях 1000 и 3000 метров.

11.40-12.00 - Массовый флешмоб любителей зимнего плавания и моржевания, обливание из ведер.

11.00- 14.00 - Выступление коллективов художественной самодеятельности

12.30-15.00 - Работа полевой кухни.

15.00-15.30 - Церемония награждения победителей и призеров «Всероссийского дня ходьбы»

Департамент физической культуры и спорта Приморского края



