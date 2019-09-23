Приморцев приглашают присоединиться к Дню тигра

Карнавальное шествие полосатых колонн пройдет в дальневосточной столице в воскресенье, 29 сентября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в администрации Приморского края.

Пройти в красочном костюме в составе «тигриной колонны» по Океанскому проспекту смогут все желающие, включая гостей Владивостока. Однако, чтобы памятный день в костюме краснокнижного хищника запомнился надолго, нужно подать заявку о желании принять участие. Заявки принимаются до 25 сентября включительно.

По итогам шествия будет выбрана лучшая колонна. Критерии оценки привычные: единая концепция, самое яркое и красочное оформление, оригинальная подача в момент прохождения по проспекту и многое другое.

Ранее прошла информация о том, что само полномасштабное празднование Дня тигра начнется в субботу, 28 сентября. Всех жители и гости дальневосточной столице смогут принять участие в торжественных мероприятиях.

В плане мероприятий в субботу пройдет открытый турнир по баскетболу. Молодые дизайнеры, которые только начинают свою карьеру, покажут уровень своего мастерства. На открытой сцене выступят творческие коллективы города. Победителей различных конкурсов ждут подарки.

Стоит отметить, что традиционное празднование дня тигра пройдет во Владивостоке в рамках госпрограммы «Развитие туризма Приморского края» два дня подряд, и субботу, и в воскресенье. Именно 29 сентября пройдет шествие «тигриных колонн».

Екатерина Брязгунова