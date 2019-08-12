Все желающие могут принять участие в конкурсе «Театральная семья». В Год театра Приморский театр молодёжи предлагает «включиться» в театральное сообщество жителям края, и попробовать себя в роли артистов. Краевой конкурс пройдёт в три этапа. Семьи прошедшие конкурсный отбор выступят на театральной сцене и поборются за главный приз – сто тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.



На первый этап конкурса принимаются видеозаписи семейного спектакля. Записать выступление можно на самый обычный смартфон. Можно сыграть сценку из известного спектакля, или сделать постановку на придуманный самими сюжет. Можно сыграть музыкальную или пластическую композицию или придумать что-то ещё. Ограничений театр не ставит. Главное – чтобы выступление было связано с театром. Есть пожелание, чтобы «театральный регламент» всё же был соблюден: завязка, кульминация, развязка. Но это только пожелание, а не обязательное условие. Сюжет должен идти не более 20 минут.

Театр ни в коей мере не ожидает участия в конкурсе театральных профессионалов. Наоборот, на сцену зовут самые «обычные» семьи, в которых прежде, возможно, никогда и не задумывались о театральных подмостках. Конкурс «Театральная семья» - история любительская.

«Главное - это идея, желание участников реализоваться, раскрытая индивидуальность. Мы надеемся увидеть что-то очень любопытное», - говорит художественный руководитель Театра молодежи Лидия Василенко.

Еще одно важное условие - участники театрального действа должны быть членами одной семьи и участвовать обязательно должны дети. Можно выступить вдвоём или сделать постановку большим семейным составом. Конкурс «Театральная семья» - это семейная история, объединяющая разные поколения.

Отборочная комиссия выберет лучшие исполнения. Финальный этап пройдёт на сцене Театра молодёжи 8-10 ноября 2019 года.

Призы:

«Гран-При» - денежный приз - 100 000 рублей и кубок победителя;

1-е место, «Золотой диплом» - 70 000 рублей и диплом победителя;

2-е место - «Серебряный диплом» - 50 000 рублей и диплом победителя;

3-е место - «Бронзовый диплом» - 30 000 рублей и диплом победителя;

«Лучшая мужская роль» - памятный приз и диплом победителя;

«Лучшая женская роль» - памятный приз и диплом победителя;

«Специальный приз жюри» - памятный приз и диплом победителя.

Для участия в конкурсе до 1 октября надо отправить заявку и видео на электронную почту teatrkonkurs@mail.ru.

Анкета участника и положение о конкурсе размещены на сайте Театра молодёжи primtheatre.ru. Чтобы выйти на конкурсную страницу надо нажать на надпись «Конкурс для творческих семей «Мама, папа, я – театральная семья».

По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 222-52-16. Код города Владивостока - 4232.

Адрес Театра молодёжи: Владивосток, ул. Светланская, 15 а.

Конкурс «Театральная семья» проходит в Год театра при поддержке департамента культуры Администрации Приморского края.

Ирина Павленко