В сети расходится видео годовалой давности, сообщает DEITA.RU.

В редакцию DEITA.RU поступило видео от жителей Приморья, которые утверждали, что засняли на свой телефон нападение пумы на домашних собак. При этом в сопроводительном аудиофайле сообщалось, что местом происшествия выступает село в Спасском районе края недалеко от озера Ханка.

На самом видео запечатлена картина жестокой борьбы пумы с дворнягами. При этом, ролик уже имеет лого телеграм-канала, что уже изначально намекало на то, что видео, мягко говоря, не эксклюзивное и уже было размещено в Сети.

Подозрения подтвердились. Как удалось выяснить редакторам DEITA.RU, этот случай произошёл ещё год назад в Подмосковье и инцидент не имеет никакого отношения к Приморью. Соответственно, сама запись не является свежей.

DEITA.RU призывает все СМИ, которым также может поступить предложение с данным видео роликом и просьбой заплатить за него денег, быть в курсе происходящего.

Дмитрий Шевченко