Местный аллигатор обнаружен в приморском озере, сообщает DEITA.RU со ссылкой на слова очевидцев и видео из Сети.

На видео можно увидеть аллигатора, который подплыл к самой кромке воды. Мужчина-очевидец утверждает, что место событий – Ливадия. «Это местный аллигатор, которого ежегодно выпускают на собственный прокорм. При мне сожрал собаку чью-то», — говорит автор видео.

Тех, кто собирается купаться в озере, просят быть осторожными.

Несмотря на все опасения, операторы и специалисты монтажа утверждают, что звук наложен на видео, поэтому бояться нечего. Так как местные жители ради прикола сделали видео и пугают им приморцев и гостей края, которые приезжают в августе десятками тысяч со всех регионов Дальнего Востока.

Анастасия Туркова