В "платёжках" появятся новые графы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальное издание администрации Приморского края.

В связи с изменениями в предоставлении коммунальных услуг, одобренных правительством, начиная с июня собственники квартир смогут платить за отопление по индивидуальным приборам учёта, а собственникам помещений, в которых документацией на МКД не предусмотрены приборы отопления или есть электрические радиаторы, оплачивать часть общих расходов на отопление МКД.



Как пояснили в АО «Дальневосточная генерирующая компания», в новых квитанциях будут графы с суммарной площадью отапливаемых и неотапливаемых помещений, а также помещений с индивидуальными приборами учёта.

Также под таблицей расчёта платы за тепло будет добавлен пункт норматива по индивидуальным приборам учета (ИПУ). Этот способ применяется для квартир, не оборудованных ИПУ тепловой энергии, расположенных в домах, оборудованных общедомовыми приборами (ОДПУ).

Кроме этого, в таблице показаний ОДПУ появится строка, где указан объём тепловой энергии по всем помещениям, оборудованным ИПУ.

Ранее сообщалось о том, что активисты ОНФ тщательно проверяют состояние сферы ЖКХ в многоквартирных домах по всему Приморью. В случае обнаружения нарушений, представители организации будут составлять отчёты для информирования о сложившейся ситуации во все надзорные и контролирующие ведомства.

Дмитрий Шевченко