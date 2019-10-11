Приморцы атаковали аккаунты дорожников в соцсетях

Подведомственные администрации края учреждения завели аккаунты в популярных мессенджерах. Приморцы тут же закидали их жалобами, больше всех досталось Примавтодору, сообщает DEITA.RU

Уже ни для кого не секрет, что недавно полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал дороги Владивостока. Отругав попутно мэра Олега Гуменюка, Трутнев, помимо прочего, делегировал губернатору Приморья также разобраться с ситуацией. Прошла неделя, и вроде бы с ремонтом столичных дорог все понятно – бардак и непрофессионализм чиновники признали. И даже пообещали новых подрядчиков (и наказать рублём старых).

Тем временем, по еще неостывшим следам полпредского гнева прошёл гнев народный. Как оказалось, качеством дорог не довольны не только во Владивостоке, но и по всему краю. Сотни жалоб в комментариях к постам Примавтодора – прямое тому доказательство. Данное акционерное общество является краевым предприятием и выполняет львиную долю ремонтных работ дорог и мостов в Приморском крае.

Своё негодование приморцы выразили по-разному, но в основном – в виде комментариев, который явно демонстрируют оценку работы «краевиков» жителями

«Дорогой примавтодор! Очень нам дорогой примавтодор…»

«…устраиваете выступление по каждому отремонтированному участку дороги или считаете, что люди, которые подписаны на ваш инстаграм, невежды, и хоть кто-то принимает это за "чистую манету» .

«Вы рапортуете о том, что было построено не вами и халтурно отремонтировано вами, я месяц созерцал как вы тащили технику к месту ремонта, как содранные вами участи дороги от Находи до Врангеля просто стояли 2 недели, недавно, буквально на днях вы залили смолой метров 500 дороги в обе полосы и положили за 3 дня всего 50 метров асфальта. Не люблю таких аналогий, но всеми "любимые" китайцы ваш участок зарыли бы за неделю работы, а у вас как не проедешь, 5 человек курят, 1 лопатой машет. Ваша работа абсолютно не профессиональна, так же как и результаты вашей работы, которые будут видны уже будущей весной, а возможно раньше».

«Скажите, когда Вы хотя бы грейдером пройдете ямы на участке автодороги между Домашлино и Фокино. Грунтовые участки очень сильно разбились, машины цепляют днищем. Известно, что данный участок автодороги попал под капитальный ремонт компанией ТСМ, но начали они его от Большого Камня. И неизвестно когда дойдут до Домашлино. Хотя бы прогрейдеруйте их. И участок от Фокино в сторону Б.Камень на участке подъёма тоже прогрейдеруйте. Ехать реально очень трудно».

«Ездил в Находку недавно, эти безопасные дороги и их километры можно по пальцам посчитать. В основном такая дорога, что чёрт ноги поломает».

«Я вот никогда не понимал Вашего ремонта. Что за специалисты решают, где именно начинать ремонт? Можно их фамилии. Они постоянно начинают ремонт на тех участках, где еще терпимо ехать, а где ямы в колено, там ничего не делается? Это вы … специально так делаете?»

«Вы вообще сами инспектируете свой ремонт, или вы там все слепые? Вы видели, как заделали ямы на повороте на Врангель и недалеко от него на перекрестке где азс альянс,? Такое ощущение, что лопатой насыпали асфальт и этой же лопатой примяли».

«А какая ямище после Фокино после моста. Она там на всю полосу прям на повороте. И очень глубокая. Все объезжают по встречной. Много раз видел, как лоб в лоб машины вылетают. И много где на поворотах такие ямы. А вы прямые участки ремонтируете, где можно среагировать и видимость хорошая. О какой безопасности вы говорите. Вы отремонтируйте опасные участки, опрос проведите среди водителей, они вам координаты скинут и выберете самые убитые участки, раз сами не видите. Или напишите правду, что все равно вам на людей и работаете вы как хотите. Чтобы никто не возмущался. И не пишите эту фразу про безопасные и качественные дороги, они у вас не получаются».

«Зайдите в аккаунт Росавтодора и посмотрите, как дороги нужно делать. А то по сей день дороги битумом с чайника поливаете. Позорище».

«Давно пора от слов к делу переходить».

«Когда будет сделан участок Б.Камень - Находка?»

«А как нам, жителям села Новая сила Партизанский район, достучаться до вас?! Сколько вы будете игнорировать наши просьбы? После паводка прошло уже достаточно времени, но дорогу к нашему селу так и не пытались привести в состояние пригодное для безопасного движения, неужели так сложно пустить грейдер?! Который должен ходить 2 раза в месяц, но за 1,5 месяца его ни разу не было!»

«Когда отремонтируете участок трассы Владивосток-Находка в районе военного городка Руднево, это реально какой-то трэш, такое впечатление, что этот участок бомбили прямой наводкой из минометов. Неужели нельзя хотя бы прогрейдеровать, что бы мы там не гробили свои автомобили?»

«На участке от Б.Камня до Находки думаете вообще что-либо делать?? Лето закончилось, не сделано НИЧЕГО!!!»

«Когда начнут делать дорогу от Борисовка до Алексей-Никольска. Сил нет машину ремонтировать и колёса менять. А ведь я налог исправно плачу, каждый год. И с каждым годом дорога всё хуже и хуже».

«А когда будет обещанный капитальный ремонт путепровода Находка-Врангель? В прошлом году обещали на 2019. Или нам ждать обрушения?»

«Спасибо @primavtodor за работу и фото отчеты. А то некоторые все цветы возлагают и грамоты раздают».

«Когда закончат дорогу Ливадия – Анна? Насыпали камня и свалили. А автолюбители рвут резину».

И еще много-много гневных отзывов от жителей края. Глава региона Олег Кожемяко признал, что ситуация с дорогами в крае аналогична городской., но обещал учесть проблемы и ошибки в будущем.

«К сожалению, такая ситуация с дорожными компаниями - она не только в городе, она и в крае практически аналогичная. Мы сейчас видим все проблемы, которые есть в крае и, безусловно, все учтем в работе в будущие года», - заявил он на совещании с полпредом по итогам инспекции дорог Владивостока.

Михаил Светлов







