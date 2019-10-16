Приморцы больше тратят денег не на еду

Приморцы в январе-сентябре 2019 года израсходовали на приобретение товаров 23, 2 миллиарда рублей больше, чем за тот же период 2018 года, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Следует отметить, что оборот розничной торговли в регионе вырос не только из-за инфляции. По данным приморских статистиков, в сопоставимых ценах оборот розничной торговли в крае увеличился на 4%.

Покупают товары приморцы в основном в магазинах: их доля в обороте составляет 93%. Тем не менее, и ярмарки и розничные рынки со своими 7% - это вполне достойный результат.

Как выяснилось, на промтовары приморцы тратят больше денег, чем на продукты. В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров стабильно занимает более половины – 52%. Это вполне можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения – значит на еду из семейного бюджета уходит меньше.

За январь-сентябрь 2019 года реализовано непродовольственных товаров на 163.6 млрд. рублей, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 149 млрд. рублей. В сопоставимых ценах продажа товаров каждой из этих групп увеличилась на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стабильно посещают приморцы кафе и столовые. По оценкам Приморскстата, объем оборота общественного питания составил 14.1 млрд. рублей (к январю-сентябрю 2018 года – 104%).

Ранее выяснилось, что дальневосточники в среднем зарабатывают больше среднестатистического россиянина. Приморскстат выложил в Сеть основные итоги социально-экономического положения ДФО за первые три месяца 2019 года. В статистике обозначены данные по средним зарплатам, уровню безработицы и индексом потребительских цен. Так, в январе-марте 2019 года средний дальневосточник получал 50 572 рубля в месяц. При этом в среднем по России зарплата сильно ниже: 42 742 рубля в месяц.

Дмитрий Санников