Приморцы будут платить за мусор по льготному тарифу

Льготный тариф на вывоз мусора установят в Приморье для частного сектора, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Законодательного Собрания Приморского края.

На внеочередном заседании комитета по экономической политике и собственности депутаты одобрили законодательную инициативу губернатора края, которая позволит снизить платеж за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей индивидуальных жилых домов.

Напомним, что с 1 января нынешнего года Приморский край перешел на новую систему обращения с ТКО. Теперь за весь цикл работ, связанных со сбором, вывозом и утилизацией мусора, отвечает КГУП "Приморский экологический оператор", а плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами выставляется отдельной квитанцией. В настоящее время для жителей многоквартирных домов размер ежемесячного платежа, который рассчитывается исходя из норматива накопления ТКО и предельного единого тарифа на услугу регоператора, составляет 65,28 рубля с человека. Приморцы, проживающие в частном секторе, платят за вывоз мусора почти в два раза больше – 115,95 рубля с человека.

В целях снижения размера платежа для жителей индивидуальных домов и уравнивания его со стоимостью вывоза мусора в многоэтажках правительством Приморского края разработан проект закона "О льготном тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами". В документе установлены категории граждан, имеющих право на льготу, прописаны основания для ее предоставления и определен порядок компенсации выпадающих доходов регионального оператора в связи с применением льготного тарифа.

Как пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, воспользоваться льготой по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО смогут приморцы, являющиеся собственниками или пользователями индивидуальных жилых домов. В соответствии с законопроектом льготный тариф для этой категории граждан вводится на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Также проект закона закрепляет за региональным оператором право на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на вывоз мусора. Она будет осуществляться путем предоставления предприятию субсидий за счет средств краевого бюджета. Выплаты будут производиться на основе соглашения, заключенного между КГУП "Приморский экологический оператор" и министерством ЖКХ Приморского края. На цели в краевом бюджете на 2020 год дополнительно предусмотрено 246,5 миллиона рублей.

Депутаты профильного комитета поддержали проект закона "О льготном тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами" сразу в трех чтениях и рекомендовали включить его в повестку заседания Законодательного Собрания края. В случае принятия проекта закона краевым парламентом, его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.