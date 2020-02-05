Приморцы чаще всех на Дальнем Востоке оформляют больничный онлайн

По итогам работ по внедрению электронной формы больничного в России однозначным лидером по оформлению листов нетрудоспособности онлайн стало Приморье. В регионе за 2019 год оформили более 179 тысяч больничных таким способом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональный фонд социального страхования.

Второе место заняла Бурятия – там граждане оформили 176 тысяч больничных в электронной форме, а в Забайкалье – 131 тысячу.

Всего на Дальнем Востоке новой опцией воспользовалось более 934 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что переход на электронную документацию значительно ускоряет и упрощает выплату пособий заболевшим, сокращает различные издержки и не дает возможности мошеннических спекуляций.