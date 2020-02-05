Новости
Жители Находки надеются на Кожемяко
5 Февраль 2020, 16:00
Приморцы чаще всех на Дальнем Востоке оформляют больничный онлайн
5 Февраль 2020, 15:40
Трехлетний ребенок жил в загоне вместе с телятами и козами
5 Февраль 2020, 15:19
Шутник с «коронавирусом» заставил самолет вернуться в аэропорт
5 Февраль 2020, 15:00
Авиабилеты для толстых котов появятся в России
5 Февраль 2020, 14:40
Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток
5 Февраль 2020, 14:20
Пьяный приморец насмерть сбил пенсионерку на тротуаре
5 Февраль 2020, 14:00
Спортивное Приморье едва не осталось без команд
5 Февраль 2020, 13:40
Приморцы чаще всех на Дальнем Востоке оформляют больничный онлайн
Всего на Дальнем Востоке новой опцией воспользовалось более 934 тысяч человек
По итогам работ по внедрению электронной формы больничного в России однозначным лидером по оформлению листов нетрудоспособности онлайн стало Приморье. В регионе за 2019 год оформили более 179 тысяч больничных таким способом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональный фонд социального страхования.
Второе место заняла Бурятия – там граждане оформили 176 тысяч больничных в электронной форме, а в Забайкалье – 131 тысячу.
Всего на Дальнем Востоке новой опцией воспользовалось более 934 тысяч человек.
В ведомстве отметили, что переход на электронную документацию значительно ускоряет и упрощает выплату пособий заболевшим, сокращает различные издержки и не дает возможности мошеннических спекуляций.