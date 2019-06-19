Жители Спасского района, который входит в ТОР "Михайловский", выступили против строительства новых свинокомплексов во время общественных слушаний, которые прошли накануне, 18 июня, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал агентству активист общественной организации сел Спасского района и города Спасска-Дальнего «За достойное будущее» Валерий Бочаров, на обсуждение проекта пришли порядка 40 местных жителей. Помимо них протесты прислали жители села Вишневки, города Спасска-Дальнего и других соседних поселений. Общее число подписавшихся превысило 300 человек.

«Слушания проходили по свинокомплексу, который уже строится и должен начать свою работу в этом году. О строящемся проекте местным жителям рассказали представитель компании «Приморский бекон» (один из резидентов ТОР - прим. ред.). Все плюсы и минусы нового комплекса брали с первого проекта, который уже работает три года. Жители района ознакомили присутствующих со всеми выводами и проблемами, которые уже существуют, и внесли большое количество предложений по улучшению ситуации», — отметил Валерий Бочаров.

По его словам, атмосфера на слушаниях была накаленной, потому что пришедшие жители сказали все, что думают о деятельности резидентов ТОР.

«В итоге на слушаниях пришли к двум решениям. Во-первых, больше строить свинокомплексы не будут (планировалось построить шесть комплексов – Прим.ред), во-вторых представители компании подготовят протокол собрания и ознакомят с ним жителей. После его подписания с обеих сторон документ будет отправлен государственную экологическую экспертизу в Москву», — рассказал Валерий Бочаров.

Так, по данным предварительной экспертизы Регионального центра экоаудита, "при эксплуатации площадки компостирования в атмосферный воздух также выделяются аммиак, сероводород, метан, метанол, гидроксиметилбензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, лиметилсульфид, этантиол, метиламин. Отвод поверхностных сточных вод будет осуществляться в ближайший ручей после предварительной очистки в резервуаре дождевых сточных вод». К выделениям аммиака и других вредных веществ с двух производств прибавятся еще удары с новых четырех. А река продолжит пополняться нечистотами с удвоенной силой". По данным экологов, содержание аммиачного азота в реке Кулешовка уже превышено в 8 раз, и из-за регулярного сброса нечистот в ней перевелась вся рыба.

Напомним, что свинокомплекс под Спасск-Дальним является одним из проектов, построенных на территории опережающего развития «Михайловский», при этом планировалось строительство шести свиных комплексов. Однако работа одного свинокомплекса уже стала насущной проблемой для многих местных жителей. Для начала они начали дышать вонью от навоза, который сбрасывали с предприятий в чистые поля. Второй проблемой комплекса стал сам навоз, который стал попадать в местную реку, отравляя ее и воздух вокруг, а третей - эпидемия ящура в начале этого года. Производство мясной продукции в Приморье упало почти вдвое, но и это не останавливает людей в протестах против строительства новых свинокомплексов.

Пока приморцы вообще не жалуют проекты резидентов ТОР и СПВ. Так, пока жители Спасского района борются со свиньями, жители дальневосточной столицы протестуют против строительства многоэтажки резидентом свободного порта компанией "Порто-Франко", жители Хасанского района - против строительства ООО "Восток-ЛПГ" завода СПГ и т. д. Смогут ли инвесторы изменить настроения простых граждан и сделать их жизнь лучше, вопрос остается открытым.

Иван Крышан