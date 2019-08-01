Почти тысяча работников градообразующего предприятия остались без доплаты к пенсии. Прокуратура не может решить эту проблему, сообщает DEITA.RU.



Пенсионный скандал разгорается в Приморском крае. В Федерации профсоюзов края сообщили о том, что 960 работников ДХК «Бор» не смогут получить доплату к пенсии в размере 244 рублей. Дело в том, что все эти сотрудники, хоть и находятся на пенсии, но продолжают трудиться на предприятии.

Это не первая скандальная ситуация с выплатой пенсий сотрудникам ДХК «Бор». В апреле этого года части пенсионеров сделали перерасчет выплат в меньшую сторону. Пенсионный фонд посчитал, что часть стажа засчитать невозможно из-за отсутствия руководителя или «уполномоченного физического лица с доверенностью на право подписи документов». Так что реальный существующий стаж засчитать не представлялось возможным.

По информации Федерации профсоюзов Приморья, только суд сможет вернуть работникам стаж. Однако подобные ситуации будут продолжаться и дальше из-за пробела в законодательстве, по которому ни прокуратура, ни Пенсионный фонд не могут контролировать предоставление информации о стаже.

Елена Миронова