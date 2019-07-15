Жители Владивостока в парке Минного городка отметили межнациональный праздник "Сабантуй", который символизирует окончание весенних работ, сообщает DEITA.RU. В этом году праздник отметили в 27-й раз.

По словам председателя общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» Рамиля Кильмухаметова, сабантуй всегда был сельским праздником. За многие годы традиция празднования не изменилась: песни, пляски, а также состязания в силе и ловкости молодых людей.

«В Приморье проживает очень много народов, в том числе коренных малочисленных. Поэтому особенность сабантуя здесь – приглашать к празднованию всех, не только татар и башкир. Для нас это праздник единения и дружбы. Русские, украинцы, белорусы, узбеки, киргизы приезжают, показывают элементы своей культуры в песнях, плясках», - подчеркнул Рамиль Кильмухаметов.

На празднике гостей поздравляли творческие коллективы, а также была представлена выставка восточной кухни, где угоститься можно было чак-чаком, пирамягом, баурсаком и многими другими сладостями. Помимо еды гости праздника смогли ознакомиться с традиционным бытом башкиров и татар, побывать в юрте и посмотреть на народные одеяния.

Напомним, что в региональной столице Сабантуй празднуется с 2012 года, до этого момента празднование проходило в Надеждинском районе Приморья и во многих других городах и муниципалитетах.

Дмитрий Шевченко