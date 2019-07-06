В субботу, 6 июля, многие жители Владивостока приняли участие в экологической акции по раздельному сбору мусора, сообщает DEITA.RU. Мероприятие прошло на территории краевого предприятия «Приморский экологический оператор».



Как рассказал и.о. директора КГУП «ПЭО» Алексей Борисов, сегодняшняя акция была организована на территории бывшего Спецзавода №1 во Владивостоке. Здесь происходит сортировка картона, ПЭТа, а также батареек и бытовой техники.





«На протяжении долгого времени мусоросжигательный завод не работает, поэтому именно на его территории мы решили провести эко-акцию. Благодаря таким мероприятиям мы стараемся приучить жителей города к раздельному сбору мусора, к тому направлению, которое прописано в мусорной реформе, внедряемой в стране», - отметил Алексей Борисов.

По словам первого заместителя директора «Приморского экологического оператора» Сергея Лазарева, в июне в Приморском крае был определен региональный оператор по работе с отходами ТБО.

«КГУП «ПЭО» был наделен статусом регионального оператора на территории всего края на 10 лет. Одной из его обязанностей является построение системы разборного сбора. Поэтому мы уже сейчас делаем пробные акции по раздельному сбору, подготавливая жителей края. Однако наиболее важным вопросам для нас остается – создание инфраструктуры, которая будет позволять перерабатывать этот мусор», - подчеркнул Сергей Лазарев.

Он подчеркнул, что «Приморский экологический оператор» на базе Полигона ТБО восстановил сортировочные линии, в результате полиэтилен, алюминиевая банка, стекло, картон направляются на переработку специализированным предприятиям.





Помимо краевого предприятия участниками акции стали и переработчики мусора. Так, исполнительный директор «Гранула-ДВ» Андрей Неприенко рассказал, что его предприятие занимается переработкой пластика.

«С самого начала движения развития раздельного сбора мы принимаем участия в подобных акциях. Значительную часть мусора мы забираем на переработку, в основном эта пластик, в том числе пластиковые бутылки, одноразовая посуда, контейнеры и многое другое. Из предоставляемого нам пластика мы делаем пэт-флексы, которые в последствии отправляем на заводы, производящие пластиковые вещи или утеплители для домов», - рассказал Андрей Неприенко.

По его словам, ближайшее подобное предприятие находится в Новосибирске. Объем пластика получаемый по средствам сбора мусора, для его предприятия небольшой, наблюдается значительный запас мощностей, чтобы собирать и перерабатывать больше пластика.

Но основными участниками акции стали жители Владивостока, который приняли активное участие в проведение данной акции. Многие молодые люди приезжали вместе со своими детьми и совместно избавлялись от мусора. Как отметил житель Владивостока Алексей, на акцию он приехал со своей дочерью, чтобы приучить ее к раздельному сбору мусора.

«Я уже второй раз принимаю участие в подобной акции, потому что хочу, чтобы моим детям досталась чистая и красивая окружающая его среда. Сегодня мы привезли картон, пластик и бумагу», - подчеркнул житель Владивостока.

Иван Крышан