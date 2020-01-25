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Приморцы массово возвращают билеты в Китай

Китай

Жители Приморского края решили воздержаться от увеселительных поездок в Поднебесную. Глядя на резонансную ситуацию вокруг коронавируса, россияне — непосредственные соседи КНР по границам, отказываются (в некоторых случаях — даже возвращают билеты) отдыхать в Китае, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС

Стоит напомнить, что двумя днями ранее региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям края не выезжать через приграничные пункты в соседнее коммунистическое государство. Неизвестный коронавирус уже успел убить несколько десятков человек, почти 1000 — числятся зараженными. К инфекции пока нет вакцины, во Всемирной организации здравоохранения даже хотели признать ее «угрозой пандемии», но передумали.

Сейчас приморские отделения государственных профильных ведомств запросили список студентов-россиян, которые учатся в КНР по обмену. Их собираются взять на допконтроль. В это же время поликлиники перейдут на более продолжительный график работы  - если на то будет необходимость. Сообщается, что и в больницах Приморья уже предусмотрены дополнительные койки и боксы.

Евгений Черемухин 

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