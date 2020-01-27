Приморцы могут без потерь отказаться от путевок в Китай

Жители Приморья, которые уже купили путевки в Поднебесную, могут отказаться от них и получить деньги в полном объеме, сообщает DEITA.RU.

Как заявили в Правительстве Приморского края, средства за купленные путевки в Китай будут возвращаться в полном объеме.

По словам председателя Правительства Константина Шестакова, сейчас туристов в обе стороны немного – погранпункты закрыты из-за празднования китайского Нового Года. Сейчас большинство граждан Поднебесной уехали домой по традиции.

«Мы следуем рекомендациям Ростуризма и просим всех частных операторов остановить продажу путевок в этом направлении. Большинство приморских турфирм не продают туры в Поднебесную – ни для групп, ни для частных туристов», - подчеркнул Константин Шестаков.

Также в приморском Агентстве по туризму отмечают, что тем приморцам, что уже находятся на территории Китая, лучше не покидать территорию отелей. Во всяком случае, воздержаться от посещения общественных мест, магазинов и пунктов питания.

Александра Маслова