Приморцы могут получить помощь адвоката бесплатно

О том, кто и на каких условиях может получить бесплатную юридическую помощь в Приморском крае, журналисту DEITA.RU рассказал Павел Мезенин, директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.

- Павел Викторович, расскажите, пожалуйста, какие существуют виды бесплатной юридической помощи?

- Говоря «бесплатная юридическая помощь», мы подразумеваем работу адвокатов, которые решают интересующие вопросы граждан той категории, которой доступна данная услуга бесплатно. Помощь включает в себя предоставление как устных, так и письменных консультаций по правовым вопросам, составление заявлений, жалоб, ходатайств и помощь с другими документами правового характера. Помимо этого, адвокаты предоставляют интересы обратившихся в суде, а также в организациях, в государственных или муниципальных органах. Вся работа проводится на безвозмездной основе. Если говорить об итогах работы, за первое полугодие текущего года была оказана помощь 869 гражданам Приморского края.

- Какие категории населения могут претендовать на получение бесплатной юридической помощи?

- Список довольно объёмный. Бесплатная юридическая помощь доступна гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае; инвалидам I и II группы; ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда; детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; законным представителям и представителям детей-инвалидов, сирот и детей оставшихся без попечения родителей лиц; гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в расположенных на территории Приморского края организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. Помощь могут получить несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы на территории Приморского края, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов таких лиц. Помимо этого, бесплатная юридическая помощь доступна и проживающим на территории Приморского края гражданам, имеющим право на данную помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; гражданам признанных судом недееспособными, а также их законным представителям, если они обращаются за оказанием юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов таких лиц; а также иным гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, право на получение бесплатной юридической помощи которым, предоставлено в соответствии с федеральным законодательством.

- Где могут помочь жителю Приморского края и Владивостока в оказании бесплатной юридической помощи?

- Услуга доступна не только в столице нашего региона, есть адвокаты и в муниципалитетах края. Это удобно – зачастую помощь требуется маломобильным людям, инвалидам или пенсионерам, поездка в столицу создавала бы дополнительные неудобства. С полным списком адвокатских контор, с адресами и телефонами можно ознакомиться на сайте департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края. Сначала надо зайти на сайт «primorsky.ru», найти нужный департамент и в разделе «Бесплатная юридическая помощь» найти ссылку «Список адвокатов». Нажимая на неё, любой желающий сможет скачать список в формате «Microsoft Excel». В системе оказания бесплатной юридической помощи в Приморском крае зарегистрировано 175 адвокатов.

- Необходимо ли присутствие участников спорных вопросов, или о проблеме может рассказать человек, находящийся вне ситуации?

- Однозначно, только непосредственный участник событий сможет претендовать на получение безвозмездной помощи адвоката. Дело в том, что адвокату необходимо ознакомиться с документальной стороной того или иного вопроса, когда речь идёт не только об устной консультации. Здесь имеется в виду помощь именно делом, проявлением профессионализма и адвокатской этики.

- На каких условиях житель Приморского края может получить бесплатную юридическую помощь?

- Для начала, для первого посещения необходимо представить документ, который бы подтверждал право на бесплатную юридическую помощь. Схема проста – надо взять документ и, предварительно договорившись о встрече, прийти по удобному адресу. На повторные встречи для решения вопросов, вероятно, понадобятся другие документы, которые непосредственно касаются объекта спорного вопроса.

- Можно ли получить бесплатную юридическую помощь дистанционно?

- Подобная услуга находится в разработке. Конечно, это недоработка, в наш современный век всё больше внимания уделяется цифровым технологиям. В идеале концепция выглядит так – создана единая база лиц, которым полагаются льготы, в том числе бесплатная юридическая помощь. Подобный сервис на территории Приморского края пока ещё находится в разработке.

- Случаи и вопросы какого характера могут быть рассмотрены при оказании бесплатной юридической помощи? Может быть, есть примеры особенно ярких случаев обращения?

- Конечно, основная масса обращений – это ситуации бытового характера, где требуется помощь правового характера. Если вспоминать яркие случаи, то на ум приходит ситуация, когда адвокат представляла в суде права ребенка, оставшегося без попечения родителей, о взыскании алиментов. В результате суд принял решение взыскать один миллион четыреста тысяч рублей в пользу ребёнка.

Отметим, данная работа в Приморье проводится в рамках госпрограммы «Безопасный край».

Софья Корф