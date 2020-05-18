Приморцы начали новую неделю с самоизоляции

Как минимум половина жителей крупнейших городов Приморья утром понедельника, 18 мая, осталась соблюдать режим самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, по состоянию на 9.30 местного времени индекс самоизоляции во Владивостоке составил 2,5 балла. Это значит, что лишь половина всех горожан предпочла встретить новую неделю, выйдя на улицу. Остальные к этому времени остались дома.

В городе Находка данный показатель оказался ещё выше. Здесь индекс самоизоляции составил 2,8 баллов. Такие довольно высокие цифры объясняются тем, что Находка, наряду с Владивостоком занимают лидирующие места по количеству заражённых COVID-19 в Приморье.

А вот соседний с Владивостоком город Артём традиционно демонстрирует чуть больше свободолюбия. Там утром понедельника индекс самоизоляции составил 2,3 балла. То есть больше половины горожан всё же решили выйти из своих квартир и домов.