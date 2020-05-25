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Приморцы начали последнюю неделю мая в самоизоляции
Многие граждане предпочли остаться утром дома
Жители крупнейших городов Приморского края утром понедельника, 25 мая, не стали торопиться выходить на улицу, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно данным сервиса Яндек.Карты, по состоянию на 9.30 местного времени, во Владивостоке наблюдается индекс самоизоляции в 2,4 балла.
Это означает, что почти половина городского населения остаётся дома, как это и предписывает всё ещё действующий на территории региона режим повышенной готовности.
В Артёме с дисциплиной похуже - здесь индекс самоизоляции утром составляет всего 2,2 балла. То есть большинство горожан всё же вышли по своим делам из квартир и домов.
В Уссурийске важный в период эпидемии показатель немногим больше - 2,3 балла, а вот Находка продолжает демонстрировать лучший результат среди крупный городов Приморья.
Жители портового города добились индекса самоизоляции в 2,8 балла. К сожалению, Находка всё ещё продолжает оставаться одним из очагов распространения коронавируса.