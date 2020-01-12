telegr wh call

Новости

Президент считает, что народ спивается из-за длинных выходных

12 Январь 2020, 12:21

Приставы настигли нерадивого отца в Таиланде

12 Январь 2020, 12:20

Центробанк: всю пенсию можно будет получить сразу

12 Январь 2020, 12:12

Банки уходят из магазинов

12 Январь 2020, 11:59

Черный хлеб подорожает в России

12 Январь 2020, 11:36

Приморцы нарисовали свои права

12 Январь 2020, 10:51

Председатель ЗС ПК Александр Ролик поздравляет с Днем работника прокуратуры России

12 Январь 2020, 10:30

Доставка пассажиров на остров Путятина оказалась незаконной

12 Январь 2020, 10:22

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Приморцы нарисовали свои права

ночь, Владивосток, мост, золотой мост, море, набережная,

Итоги творческого конкурса «Нарисуй свои права» подвели сотрудники полиции и прокуратуры, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские полицейские, конкурс детского творчества «Я рисую свои права» был организован для воспитанников детского дома сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с представителем прокуратуры с целью оказания правовой помощи детям.

права

Двадцать воспитанников в возрасте от 10 до 16 лет представили свои творческие работы на конкурс. С помощью карандашей и фломастеров ребята изобразили право каждого ребенка на жизнь, семью, образование, медицинское обслуживание, на отдых и досуг. Участвуя в конкурсе, школьники через рисунки смогли выразить понимание своих прав и обязанностей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Наталья Рыбакова и Надежда Коробкина совместно с помощником Уссурийского городского прокурора Евгенией Панасенко ознакомились со всеми творческими работами и отобрали три самые лучшие. Победители награждены медалями, почетными грамотами и сладкими призами.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Доставка пассажиров на остров Путятина оказалась незаконной

Новые отметки появятся в школьных аттестатах

Передел: дальневосточные предприятия и земли выставлены на продажу

Популярное

Стало известно, когда в Приморье похолодает

Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера

«Размотало по трассе» - машины столкнулись на улице Владивостока

Центнер опасной рыбы нашли в Приморье
Загрузка...
Загрузка...