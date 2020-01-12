Приморцы нарисовали свои права

Итоги творческого конкурса «Нарисуй свои права» подвели сотрудники полиции и прокуратуры, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские полицейские, конкурс детского творчества «Я рисую свои права» был организован для воспитанников детского дома сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с представителем прокуратуры с целью оказания правовой помощи детям.





Двадцать воспитанников в возрасте от 10 до 16 лет представили свои творческие работы на конкурс. С помощью карандашей и фломастеров ребята изобразили право каждого ребенка на жизнь, семью, образование, медицинское обслуживание, на отдых и досуг. Участвуя в конкурсе, школьники через рисунки смогли выразить понимание своих прав и обязанностей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Наталья Рыбакова и Надежда Коробкина совместно с помощником Уссурийского городского прокурора Евгенией Панасенко ознакомились со всеми творческими работами и отобрали три самые лучшие. Победители награждены медалями, почетными грамотами и сладкими призами.

Дмитрий Санников