Приморцы «нашли» фото подземного паркинга «Калины-молла» XVII века

В популярной приморской группе в соцсетях «ННовый Владивосток» опубликован шуточно обработанный снимок, запечатлевший коллекцию карет в крытом помещении, сообщает ИА DEITA.RU.

Кадр снабжен подписью «Подземный паркингъ. Поместье Калина молл. Середина 18 века, цвета восстановлены». Шутка отсылает к известной проблемой с парковкой в новом владивостокском торговом центре, когда автомобилисты регулярно отстаивают очереди, чтобы попасть на территорию ТЦ.

«Непонятно, с какой стороны руль у машин», – комментирует один из участников сообщества.

«А на улице так же, как и сейчас, стоят гужевые тех, у кого нет 50 рублей на парковку», – констатирует другой.

На фотографии – коллекция карет XVII и XVIII вв. в Музее карет в Лиссабоне.