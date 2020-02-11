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6 Декабрь 2019, 18:15

Приморцы «нашли» фото подземного паркинга «Калины-молла» XVII века

калина молл

Юмористическое изображение опубликовано в соцсетях

В популярной приморской группе в соцсетях «ННовый Владивосток» опубликован шуточно обработанный снимок, запечатлевший коллекцию карет в крытом помещении, сообщает ИА DEITA.RU. 

Кадр снабжен подписью «Подземный паркингъ. Поместье Калина молл. Середина 18 века, цвета восстановлены». Шутка отсылает к известной проблемой с парковкой в новом владивостокском торговом центре, когда автомобилисты регулярно отстаивают очереди, чтобы попасть на территорию ТЦ. 

«Непонятно, с какой стороны руль у машин», – комментирует один из участников сообщества.

«А на улице так же, как и сейчас, стоят гужевые тех, у кого нет 50 рублей на парковку», – констатирует другой.

На фотографии – коллекция карет XVII и XVIII вв. в Музее карет в Лиссабоне.

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