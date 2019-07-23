В социальных сетях стала распространяться фотография письма из ОМВД по городу Артему, где написано, что на известной арестплощадке, находящиеся сотрудники полиции не имеют никакого отношения к полиции города, сообщает DEITA.RU.

«В ходе проведенной проверки по обращению и просмотра видео материала по указанной ссылке, в котором руководство ГИБДД отчитывает подчиненных инспекторов ДПС за плохую «наработку» было установлено, что сотрудник полиции в данном видео ролике к Госавтоинспекции г. Артема, никакого отношения не имеет», - написано в тексте ответа.

Также добавляется, что автостоянка является коммерческим предприятием. До 1 июня 2019 года между компанией и городской полицией был заключен договор, согласно которому предоставлялись услуги стоянки временного хранения автомототранспортных средств.

Как отмечает автор опубликовавший письмо, ранее он уже подавал жалобы на арестплощадку в Артёме.

«На момент подачи жалоб, договора на оказание услуг не было и со слов некоторых сотрудников, договор был заключен задним числом, но по понятным причинам никто в этом разбираться и не будет», - пишет автор поста.

Однако больше всего автора удивляет то, что из официального ответа следует то, что договор уже закончился, а машины по сей день эвакуируют на ту же стоянку.

Отметим, что в краевой столице «воровайки» забирают авто даже там, куда никогда не ступала нога «контролера». Минимальная стоимость забрать автомобиль со штрафстоянки – 4 тысячи рублей. За год сумма может достигать ста миллионов рублей.

Иван Юрьев