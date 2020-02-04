Коронавирус не оставит приморцев без борща

Минпромторг Приморья и главы муниципальных образований будут следить за стоимостью овощей в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU. Данное поручение было дано во время проведения краевого штаба с заместителем председателя Правительства Приморского края Константином Шестаковым.

Об этом информационному агентству сообщила Елена Коваль, заместитель министра промышленности и торговли Приморского края.

«Нам поручено отслеживать цены на овощи в регионе и в случае резкого роста данных цен привлекать антимонопольное управление и просить провести проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства», - отметила Елена Борисовна.

Кроме того, в Минпромторге отметили, что овощей от местных, приморских производителей хватит на два-три месяца реализации, поэтому жителям Приморского края не стоит беспокоиться и закупаться овощами впрок.

Елена Коваль напомнила и о горячей линии, которая начала работу в крае. Позвонив на номера 8 (914) 703-14-90, 273-14-90, любой неравнодушный житель Приморья может сообщить о случаях завышения цен на овощи. Важный нюанс – необходимо сначала уточнить производителя товаров. Если же они привезены из отдалённых регионов страны или зарубежья, цены на овощи могут отличаться в большую сторону. Сообщать о спекуляциях необходимо, если продавцы завышают цены на овощи из Китая или от приморских производителей. Однако, как уверены в Минпромторге, подобных случаев больше быть не должно.

«Представители торговых сетей присутствовали на штабе, где гарантировали, что цены останутся на прежнем уровне. Задача правительства Приморского края, чтобы в продаже был выбор. Пусть будет и дорогая морковь, пусть будет и дорогой картофель, но на полке должны быть представлены эти же продукты по тем ценам, которые приемлемы для каждого жителя Приморского края», - подчеркнула Елена Коваль.

Кроме того, в ближайшее время во Владивостоке планируется организовать общегородскую ярмарку, где горожане смогут приобрести овощи от местных производителей по доступным ценам.